Хірн – про бій Джошуа vs Пол: «Це небезпечно лише для Джейка»
Бій відбудеться 19 грудня
близько 3 годин тому
Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн різко висловився про майбутній поєдинок між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та відеоблогером-боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO). Слова наводить Boxing News 24.
За словами Хірна, бій було організовано завдяки величезному гонорару, а сам Пол, на його думку, «божевільний», погодившись на таке протистояння. Промоутер переконаний, що зустріч завершиться тоді, коли цього захоче Джошуа.
Ми зайдемо в ринг, швидко зробимо свою роботу, знищимо його й полетимо святкувати Різдво. Це не триватиме й чотири раунди. Все закінчиться, щойно Ей Джей влучить у підборіддя Джейку Полу.
Поєдинок відбудеться 19 грудня в Маямі.
