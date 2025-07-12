Промоутер Джошуа не виключив бій з Джейком Полом: «Я б подивився»
Едді впевнений, що за великі гроші його підопічний міг би вийти на ринг
33 хвилини тому
Промоутер колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн прокоментував чутки про можливий поєдинок його підопічного з американським ютубером та боксером Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова наводить портал Middle Easy.
Джейк Пол достатньо божевільний, щоб погодитись на бій з Джошуа. Його чекала б просто непристойна сума за гонорар. Але це фатальний місматч. Якщо чесно, я не думаю, що цей бій має відбутися. Для Джошуа Пол точно не суперник мрії.
Попри це, промоутер припустив, що при великій сумі Джошуа міг би погодитися на такий бій:
Чи може він вийти на ринг заради великого заробітку й влаштувати Джейку прочухана? Можливо. Я б на це подивився.
Cтали відомі строки наступного поєдинку Джошуа.
Поділитись