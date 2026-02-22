Олег Гончар

Промоутер Едді Хірн поділився критичною оцінкою діяльності Zuffa Boxing — нової боксерської промоутерської компанії, яку очолює президент UFC Дейна Вайт, передає Boxing News 24/7.

За словами Хірна, він усвідомлює масштаб майбутнього протистояння, але готовий до нього.

Британець наголосив, що вважає Zuffa Boxing жорсткою бізнес-структурою, для якої інтереси спорту та самих боксерів не є пріоритетом. Хірн заявив, що люди, які стоять за проєктом Вайта, мають значний вплив і діють безжально, розглядаючи бійців виключно як інструмент заробітку.

Окремо Хірн згадав ситуацію з Томом Аспіналлом, який отримав серйозну травму ока. За його словами, Вайт публічно знецінив проблему спортсмена, хоча тому довелося перенести операції для збереження зору. Також промоутер підкреслив, що Вайт ніколи не зробив би для Конора Бенна того, що зробив він сам, і назвав принципову різницю у ставленні до бійців ключовою відмінністю між організаціями.

Нагадаємо, раніше Туркі Аль аш-Шейх отримав перший пояс Zuffa Boxing.