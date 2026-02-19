Туркі Аль аш-Шейх отримав перший пояс Zuffa Boxing
Подарунок вручили Дейна Вайт і Нік Хан у Лас-Вегасі
близько 12 годин тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що отримав дебютний чемпіонський пояс Zuffa Boxing.
За словами Туркі, зустріч із президентом UFC Дейною Вайтом та президентом WWE Ніком Ханом відбулася у Лас-Вегасі. Саме вони вручили йому перший пояс нового боксерського проєкту. Аль аш-Шейх зазначив, що трофей виготовлений із використанням розкішних діамантів і символізує старт амбітної ініціативи.
Zuffa Boxing є спільним промоушеном, створеним TKO та Sela. Керівництво проєкту здійснюють Дейна Вайт, Туркі Аль аш-Шейх, Нік Хан і доктор Ракан Алхарті.
