Олег Гончар

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх повідомив, що отримав дебютний чемпіонський пояс Zuffa Boxing.

За словами Туркі, зустріч із президентом UFC Дейною Вайтом та президентом WWE Ніком Ханом відбулася у Лас-Вегасі. Саме вони вручили йому перший пояс нового боксерського проєкту. Аль аш-Шейх зазначив, що трофей виготовлений із використанням розкішних діамантів і символізує старт амбітної ініціативи.

Zuffa Boxing є спільним промоушеном, створеним TKO та Sela. Керівництво проєкту здійснюють Дейна Вайт, Туркі Аль аш-Шейх, Нік Хан і доктор Ракан Алхарті.

