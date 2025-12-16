Хірн розповів, яким буде ідеальний для Джейка Пола кінець бою з Джошуа
Промоутер попереджає Джейка про жорстокість
12 хвилин тому
Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), прокоментував майбутній бій свого клієнта з Джейком Полом (12-1, 7 KO). Слова Хірна навів портал BoxingScene.
За словами Хірна, Джейку пощастить, якщо його нокаутують не надто жорстко. Однак, якщо він пропустить ідеальний чистий удар, то будуть проблеми.
«Джейк – непоганий боєць, але не світового рівня в надважкій. Єдине, що може статися — йому пощастить, коли я кажу «пощастить», то маю на увазі, що його нокаутують, але не надто жорстко. Якщо пропустить чистий удар — нічого гарного не вийде. Пол щиро вірить, що може виграти, і заробляє великі гроші, це заслуговує на повагу. Йому не потрібно було битися з Ентоні Джошуа. Він божевільний, на жаль, Пол дізнається багато нового про цей спорт у п’ятницю»
Нагадаємо, бій Джейк Пол - Джошуа відбудеться 19 грудня в Маямі.
