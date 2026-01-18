Олег Гончар

Промоутер Едді Хірн поділився враженнями від зустрічі з Ентоні Джошуа після смертельної дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинули його друзі та тренери.

За словами Хірна, йому було приємно поспілкуватися з Джошуа. Він зазначив, що стійкість і внутрішня сила боксера надихають, однак втрата є надзвичайно важкою, і Джошуа потребує часу, щоб повернутися до нормального життя. Також промоутер передав слова вдячності від Ентоні за підтримку та любов, які люди проявили до загиблих Латіфа Айоделе та Сіни Гамі.

Раніше Джошуа потрапив у смертельну ДТП у Нігерії. Автомобіль Lexus, у якому перебував боксер разом із друзями та тренерами Сіною Гамі й Латіфом Айоделе, перевищив швидкість і зіткнувся з вантажівкою поблизу Лагоса. Сам Джошуа зазнав легких травм, тоді як його друзі загинули на місці.

Водія автомобіля звинуватили в небезпечному водінні. Після трагедії Джошуа повернувся до Великої Британії, відвідав похорони та опублікував емоційне послання загиблим.

