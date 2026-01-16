Глава Matchroom Boxing Едді Хірн в інтерв’ю Sky Sports Boxing висловився про поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO):

Я був з Усиком у Саудівській Аравії, і я сказав про Деонтея Вайлдера, і він погодився. Він висловив свою думку і сказав, що хоче битися з усіма топами цього покоління, і трьома ключовими бійцями моєї епохи є AJ, Ф'юрі та Вайлдер.

Це найгучніші імена, і треба віддати належне Даніелю Дюбуа, але він переміг їх усіх двічі. Я думаю, він вважає, що Вайлдер був би гарним доповненням його резюме.