Олег Гончар

Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) вперше після страшної ДТП, яка сталася 29 грудня 2025 року, вийшов на зв’язок у соцмережах.

Ентоні опублікував фото з близькими людьми та підписав: «Я відповідаю за моїх братів».

Аварія сталася в Нігерії: Lexus, у якому їхали Джошуа та двоє його тренерів Сіна і Латц, перевищив швидкість і врізався у вантажівку. Обидва тренери загинули на місці. Боксера виписали з лікарні вже 1 січня — його врятувало те, що він сидів ззаду за водієм.

Водію, який керував Lexus, висунули обвинувачення за чотирма пунктами: небезпечне водіння зі смертельними наслідками, недбале керування, водіння без уваги та керування без дійсного посвідчення.