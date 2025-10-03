Холіфілд назвав бійця, який є небезпечнішим за Майка Тайсон
Евандер відзначив небезпечного нокаутера «Танка»
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Колишній абсолютний чемпіон Евандер Холіфілд в інтерв’ю FightHype назвав бійця сучасності, якого вважає небезпечнішим за Майка Тайсона:
Девіс – дуже хороший боєць. Він дуже вправний боєць, він чимось нагадує мені Пернелла Віттакера. Пернелл Віттакер був вправним боксером. «Танк» – вправний боксер і потужний панчер – у нього є і те, й інше! Це зробило б його ще небезпечнішим за Майка Тайсона.
Нагадаємо, що бій Джервонта Девіс повернеться на ринг наприкінці осені у поєдинку з блогером. Бій Девіс – Джейк Пол відбудеться 14 листопада у Маямі, США.