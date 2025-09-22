Денис Сєдашов

Легендарний боксер Евандер Холіфілд в інтерв’ю DJ Vlad згадав свою першу зустріч з Ріддіком Боу у 1992 році та зізнався, що шкодує через власну помилку.

За словами ексчемпіона, він не прислухався до поради матері, що коштувало йому поразки.

Найголовніше в [Ріддіку] Боу те, що він став першою людиною, завдяки якій я зрозумів: я не зробив того, що мені казала мама. Вона говорила: “Не дружи з тими, з ким тобі доведеться конкурувати. Бо коли ви друзі, ви ділитеся всім, навіть тим, чого не слід казати”. Евандер Холіфілд

Він також нагадав, що добре знав Боу ще з аматорських часів:

Коли він був любителем, ми спарингували. Я допомагав йому, навіть підтримував його сім’ю, адже мав більше можливостей. Ми були просто друзями, говорили про все. Евандер Холіфілд

Хоча Холіфілд і поступився у першому бою трилогії, вже у реванші 1993 року він взяв переконливий реванш і повернув собі чемпіонські титули за версіями WBA та IBF.

Холіфілд назвав найсильнішого панчера, з яким зустрічався у ринзі — це не Майк Тайсон.