Сергій Разумовський

В англійському Донкастері на Keepmoat Stadium 16 травня відбувся вечір боксу від Френка Воррена та Queensberry Promotions. Головною подією став титульний бій у надважкій вазі за вакантний пояс IBF Inter-Continental між хорватом Філіпом Хрговичем (19–1, 14 KO) та британцем Девідом Алленом (25–8–2, 20 KO).

Хргович очікувано захопив ініціативу з перших раундів: тиснув, займав центр рингу та методично працював по корпусу й голові. Аллен намагався діяти другим номером, шукати шанс у контратаках і стримувати темп, але перевага хорвата в габаритах і силі швидко стала очевидною. Найважчим для британця став третій раунд, коли він почав регулярно пропускати акцентовані удари. У підсумку кут Аллена викинув рушник.

Філіп Хргович здобув переконливу перемогу та завоював вакантний титул IBF Inter-Continental. Попереду в хорвата може бути ще серйозніше випробування — бій проти непереможеного Мозеса Ітауми.