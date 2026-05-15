Володимир Кириченко

Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (19-1, 14 КО) для Boxing News відповів на питання про можливий поєдинок з британським нокаутером Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Чи узгоджено умови бою між тобою та Мозесом, якщо ти пройдеш поєдинок з Алленом без травм? Чи досягнуто домовленості?

«Ні, ніхто не говорив зі мною і моєю командою про цей бій. Я нічого про це не знаю. Я просто бачив в інтернеті, що він битиметься, що він шукає суперника.

Тож побачимо, це буде через 10-11 тижнів після мого бою, я не знаю, що буде. Є ймовірність, що якщо я переможу і буду здоровий, цей бій відбудеться.

Думаю, цього часу достатньо, щоб відпочити та провести табір. Але я нічого не знаю. Побачимо. Я буду здоровий і готовий до бою з Мозесом у серпні після цього поєдинку».

Бій пройде Хрговича проти Аллена відбудеться 16 травня в Донкастері, Англія.

Раніше повідомлялося, що Ітаума може провести поєдинок проти дворазового олімпійського чемпіона.