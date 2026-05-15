Ітаума у серпні може провести бій проти хорватського нокаутера
Є одна умова
Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович (19-1, 14 КО) для Boxing News відповів на питання про можливий поєдинок з британським нокаутером Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).
Чи узгоджено умови бою між тобою та Мозесом, якщо ти пройдеш поєдинок з Алленом без травм? Чи досягнуто домовленості?
«Ні, ніхто не говорив зі мною і моєю командою про цей бій. Я нічого про це не знаю. Я просто бачив в інтернеті, що він битиметься, що він шукає суперника.
Тож побачимо, це буде через 10-11 тижнів після мого бою, я не знаю, що буде. Є ймовірність, що якщо я переможу і буду здоровий, цей бій відбудеться.
Думаю, цього часу достатньо, щоб відпочити та провести табір. Але я нічого не знаю. Побачимо. Я буду здоровий і готовий до бою з Мозесом у серпні після цього поєдинку».
Бій пройде Хрговича проти Аллена відбудеться 16 травня в Донкастері, Англія.
Раніше повідомлялося, що Ітаума може провести поєдинок проти дворазового олімпійського чемпіона.
