Хуліо Сезар Чавес-молодший: «Я готовий нокаутувати Джейка Пола»
Мексиканець вважає себе на голову сильнішим за американця
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон у середній вазі Хуліо Сезар Чавес-молодший прокоментував майбутній бій із відомим ютубером і боксером Джейком Полом. Слова наводить BadLeftHook.
Я цілком готовий нокаутувати Пола. Він хороший боксер, але не на високому рівні. Це буде його перший поєдинок проти справжнього бійця, і я хочу перевірити, чи справді він такий сильний, як каже. Я значно кращий за нього і не сумніваюся у своїй перемозі.
Поєдинок відбудеться 28 червня у США.
WBA та WBC планують внести скандального ютубера до рейтингів організацій.