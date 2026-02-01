У другій з статусом події вечора боксу на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку зійшлися американські суперлегковаговики. Колишній чемпіон дивізіону нижче Кішон Девіс (14-0, 10 КО) здобув дострокову перемогу над екс-претендентом Джермейном Ортісом (20-3-1, 10 КО).

З перших раундів Девіс нав’язав супернику свій ритм. Він постійно тиснув, змушував Ортіса йти на необдумані атаки та ефективно ловив його на контратаках. Американець демонстрував холоднокровність і впевненість, контролюючи дистанцію та перебіг бою.

Ортіс мав непоганий третій раунд і кілька влучних епізодів, а в шостій трихвилинці навіть дістав Девіса аперкотом, однак розвинути успіх не зумів.

У другій половині бою Ортіс намагався змінювати стійки й шукати шанс одним ударом, але Девіс читав ці дії. Біля ока Ортіса з’явилася гематома, а в 11-му раунді він побував у нокдауні після лівого хуку по корпусу.

У вирішальній, 12-й трихвилинці Девіс знову влучив по тулубу, після чого Ортіс узяв коліно, а рефері негайно зупинив поєдинок.

Перемога технічним нокаутом у 12-му раунді стала для Кішона першою після перемоги над Денисом Берінчиком.

Нагадаємо, в головній події Шакур Стівенсон переміг Теофімо Лопеса.