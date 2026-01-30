Девіс провів битву поглядів з колишнім суперником Ломаченка
Поєдинок відбудеться на шоу у Нью-Йорку
близько 3 годин тому
Девіс та Ортіс / Фото - Yahoo
Американський боксер першої напівсередньої ваги Джемейн Ортіс (20-2-1, 10 КО) та колишній чемпіон WBO у легкому дивізіоні Кішон Девіс (13-0, 9 КО) провели битву поглядів.
Поєдинок пройде на «Медісон-сквер-гарден» в Нью-Йорку 31 січня.
Раніше повідомлялося, що Девіс планує стрибок у напівсередню вагу.
