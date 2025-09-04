Олег Гончар

Ексчемпіон світу в напівсередній вазі Кіт Турман (31-1, 23 КО) пожартував над різницею в зрості під час битви поглядів із чемпіоном WBC у першій середній вазі Себастьяном Фундорою (23-1-1, 15 КО), ставши на стілець.

Зріст Турмана становить 173 см, тоді як Фундора має 198 см.

Бій за титул WBC відбудеться 25 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Фундора здобув пояс у березні 2024 року, замінивши травмованого Турмана в бою проти Тіма Цзю та перемігши роздільним рішенням суддів. У липні 2024 року Себастьян вдруге здолав Цзю, цього разу технічним нокаутом у сьомому раунді.

Турман повернувся на ринг у березні 2025 року після трирічної перерви, нокаутувавши Брока Джарвіса у третьому раунді в Сіднеї.