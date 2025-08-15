Володимир Кириченко

Поєдинок чемпіона володаря титулу WBC у першому середньому дивізіону Себастьяна Фундори (23-1-1, 15 KO) проти ексчемпіона світу у напівсередній вазі Кіта Турмана (31-1, 23 КО) відбудеться 25 жовтня.

Вечір боксу відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

Sebastian Fundora and Keith Thurman have a deal in place to meet for Fundora’s WBC junior middleweight title on Oct. 25 at Las Vegas’ MGM Grand, a source told @MikeCoppinger.



The fight will headline a PBC on Prime PPV. Thurman, 36, will look to become a two-division champion. pic.twitter.com/YBsQqwPvU7 — Ring Magazine (@ringmagazine) August 14, 2025

Фундора в березні 2024 року замінив травмованого Турмана в бою проти Тіма Цзю, здобувши перемогу роздільним рішенням суддів. У липні 2025 року він вдруге переміг Цзю, цього разу технічним нокаутом у сьомому раунді.

Турман, який повернувся на ринг у березні 2025 року після трирічної перерви, нокаутував Брока Джарвіса у третьому раунді в Сіднеї.