Офіційно: Фундора і Турман проведуть бій на шоу у Лас-Вегасі
На кону поєдинку стоятиме титул WBC
близько 1 години тому
Фундора та Турман / Фото - Yahoo
Поєдинок чемпіона володаря титулу WBC у першому середньому дивізіону Себастьяна Фундори (23-1-1, 15 KO) проти ексчемпіона світу у напівсередній вазі Кіта Турмана (31-1, 23 КО) відбудеться 25 жовтня.
Вечір боксу відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
Фундора в березні 2024 року замінив травмованого Турмана в бою проти Тіма Цзю, здобувши перемогу роздільним рішенням суддів. У липні 2025 року він вдруге переміг Цзю, цього разу технічним нокаутом у сьомому раунді.
Турман, який повернувся на ринг у березні 2025 року після трирічної перерви, нокаутував Брока Джарвіса у третьому раунді в Сіднеї.