Клімас розповів, коли Усик завершить кар’єру
Менеджер зізнався, що боксер досі почувається сильним
близько 1 години тому
Егіс Клімас
Менеджер об’єднаного чемпіона надважкої ваги Олександра Усика Егіс Клімас поділився думками про майбутнє свого підопічного. Слова менеджера навів портал The National.
За словами Клімаса, Усик збирається виступати ще два роки.
«У Усика як мінімум ще два роки кар’єри, як він сам каже. Я не можу заглянути в його тіло, але він почувається сильним. Йому рано завершувати, він готовий продовжувати».
