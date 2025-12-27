Кроуфорд відзначив Усика, обираючи боксерів для вуличної бійки
Також американець виділив Тайсона Ф'юрі та Деонтея Вайлдера
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Теренс Кроуфорд поділився в YouTube-каналі Нурлана Сабурова
нестандартною думкою та назвав боксерів, яких обрав би собі «в команду» у разі вуличної бійки.
Американець зізнався, що віддав би перевагу саме надважковаговикам:
Кого з відомих боксерів я взяв би з собою на вуличну бійку? Добре, нехай це буде Тайсон Ф’юрі. Також артур бетербієв, Олександр Усик, Деонтей Вайлдер. Я б узяв усіх важковаговиків. Флойд Мейвезер? Ні, ні, ні
