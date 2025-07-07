Колишній чемпіон світу: «Ф’юрі знову скиглить і виправдовується за поразку Усику»
Фроч не розуміє, чим незадоволений Тайсон
близько 2 годин тому
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Ексчемпіон світу Карл Фроч висловився про ідею Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) провести третій поєдинок з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить vringe.com:
Щойно прочитав, що Тайсон знову скиглить і виправдовується за поразку Усику. Знову вимагає чесного бою. У першому поєдинку Ф'юрі пощастило не програти нокаутом у 9-му раунді. Рефері там буквально втрутився та врятував його. Тайсон спробував перемогти у реванші. Він знову програв. Немає нічого ганебного у поразці такому бійцю як Усик. Адже це один з найкращих, хто колись виходив у ринг.
Українець відповів, скільки ще поєдинків проведе у боксі.