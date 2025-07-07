Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкому дивізіоні українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв'ю для DAZN Boxing розповів, з ким з британських суперників провів найважчий поєдинок.

«Думаю, це перший бій з Тайсоном Ф’юрі. Тому що він великий чоловік. Він – чудовий боєць».

Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.