Чісора передбачив результат можливої трилогії між Усиком та Ф'юрі
Відомий боксер підібрав іншого суперника для Циганського короля
близько 3 годин тому
Британський ветеран надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-13, 23 КО) прокоментував можливість проведення трилогії між чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та колишнім володарем титулів британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).
«Ми не хочемо бачити бій Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Ми вже бачили це двічі – і результат буде той самий. Ми не хочемо цього бачити. Не хочемо.
Що Тайсон Ф’юрі зробить інакше порівняно з тими двома боями? Нічого.
Ми просто хочемо побачити бій Тайсона з Ентоні Джошуа – і все».
Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.
Повідомлялося, що між командами Усика та Ф'юрі немає домовленості про третій поєдинок.