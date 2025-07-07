Британський ветеран надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-13, 23 КО) прокоментував можливість проведення трилогії між чемпіоном WBC, WBA, WBO, IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та колишнім володарем титулів британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Ми не хочемо бачити бій Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Ми вже бачили це двічі – і результат буде той самий. Ми не хочемо цього бачити. Не хочемо.

Що Тайсон Ф’юрі зробить інакше порівняно з тими двома боями? Нічого.

Ми просто хочемо побачити бій Тайсона з Ентоні Джошуа – і все».