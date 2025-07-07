Володимир Кириченко

Володар титулів у хевівейті WBC, WBO, WBA та IBO українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) в інтерв’ю на YouTube ексчемпіону світу Карлу Фремптону розповів, чому продовжує боксувати.

Олександре, ти вичистив крузервейт. Ти вичистив хевівейт. Ти двічі переміг Ф’юрі. Двічі переміг Джошуа. Уже перемагав Дюбуа. Чому ти все ще боксуєш?

«Тому що Бог дає мені можливість – я беру її. Моя ціль – втретє стати абсолютним чемпіоном. Я люблю бокс, я люблю тренування, я люблю важкі тренування.

У мене лишилось 2 поєдинки – з Дюбуа і хто буде далі – не знаю. Я поговорю з тобою після цього бою. Це моє життя».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні.

На кону в цьому протистоянні стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Уперше вони зустрілися в серпні 2023 року, і тоді Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою