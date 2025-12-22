Колишній чемпіон світу націлився на знищення Усика та Ітауми
Околі окреслив свій ідеальний 2026 рік
близько 1 години тому
Фото: BBC
Колишній чемпіон світу Лоуренс Околі (23-1, 17 KO) назвав плани на 2026 рік. Британця цитує vringe.com:
Для мене ідеальним був би рік, де я проводжу два бої: спочатку – з Мозесом (Ітаумою), а потім – з (Олександром) Усиком. Для мене це був би ідеальний 2026. Два відмінних шульги, і це дало б мені два поспіль тренувальних табори під один і той же стиль. Я працював би з тими ж спаринг-партнерами, тими ж фахівцями з харчування, тією ж командою з фізпідготовки та кондицій. Ми просто закриємо 2026 рік і назвемо його, скажімо, «Роком винищувача шульг» або якось так.
Нагадаємо, що напередодні Околі достроково переміг Ебенезера Тете.