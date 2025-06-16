Ексчемпіон світу Джордж Гроувз висловився про потенційний мегафайт Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова британця наводить fightnews.info:

На місці Ф'юрі та Джошуа я б просто побився один з одним, і крапка. Я не став би турбуватися з приводу інших боїв. Я впевнений, що гонорари будуть чудовими. Але хто смітитиме грошима для обох хлопців, якщо вони не поб'ються один з одним?

Просто забронюйте цей бій, побийтися один з одним без додаткового пробігу та ризику. У тренувальному таборі чи навіть у бою все може піти не так. Вони обидва програвали. Ф'юрі давно не перемагав. Просто відбоксируйте один з одним.

Має бути сума, яка зробить цей бій цікавим для обох хлопців. Можливо, вони просто чекають на цю суму. Зараз не потрібно оголошувати їхній бій, якщо він не відбудеться до жовтня.

Цей поєдинок відбудеться. Джошуа переніс операцію, а Ф'юрі робить пробіжки. Я цілком упевнений, що вони відбоксують у вересні чи жовтні, а наступного року проведуть реванш.