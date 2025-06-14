Ф’юрі: «Усик завдав мені своїх найкращих ударів і не зміг збити з ніг. Про яку силу йде мова?»
Тайсон оцінив потужність українця
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) згадав свої поєдинки з Олександром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британця наводить SecondOut Boxing:
Я знаю, що Усик не має сили. Він завдав мені своїх найкращих ударів у першому поєдинку, а я посміхався. Він так і не зміг збити мене з ніг. Так про яку ж силу йде мова?
Відзначимо, що Ф’юрі та Усик провели два поєдинки. Спочатку українець переміг роздільним рішенням суддів, а у реванші Олександр завоював перемогу одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що Усик попросив підписати Ярослава Амосова в UFC.
Матеріали по темі
Колишній спаринг-партнер Усика відповів, чи може Дюбуа побити Олександра у реванші
близько 12 годин тому