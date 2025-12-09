Олег Гончар

Промоутер чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) Френк Воррен повідомив про плани на наступний поєдинок свого підопічного. Слова промоутера навів портал talkSPORT.

За словами Воррена, вони зустрінуться з Вордлі наступного тижня і обговорять бій, який має пройти в квітні.

«Фабіо планує вийти в ринг у квітні. Наступного тижня ми зустрінемося з ним та його менеджером: разом пообідаємо й детально обговоримо подальші кроки». Френк Воррен

Вордлі став повноцінним чемпіоном WBO після відмови Олександра Усика від титулу. Тимчасовий пояс британець здобув у жовтні, достроково зупинивши Джозефа Паркера в 11-му раунді.