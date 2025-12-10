Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про причину відмови Олександра Усика (24-0, 15 KO) від поєдинку з Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Функціонера цитує vringe.com:

До бою Паркера та Вордлі Усик заявив, що поб’єтьсяз переможцем. А потім відмовився. Якби я був менеджером Усика, то доглядав би за ним. Алекс – розумний боєць. І зараз він оцінює бої інакше – за принципом ризику та винагороди. Думаю, він вважає, що бій з Вордлі – це невиправданий ризик.

Ми з Фабіо зібрали 25 тисяч в Іпсвічі, хоч увесь день лив дощ. Якби у суперниках був Усик, то ми запросто змогли б зробити це (бій) на арені Тоттенхема.