Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах завершив кар'єру
31-річний японець отримав дві поразки в останніх трьох поєдинках
16 хвилин тому
Хірото Кіогуті / Фото - Yahoo
Колишній чемпіон світу в мінімальному та першому найлегшому дивізіонах японець Хірото Кіогуті (19-3, 13 KO) завершив професійну кар'єру.
«Я не був хорошим бійцем, але, думаю, у мене був талант продовжувати наполегливо працювати».
31-річний японець отримав дві поразки в останніх трьох поєдинках, зокрема у чемпіонському бої у найлегшій вазі проти американця Ентоні Оласкуаги.
Раніше стало відомо, що колишній чемпіон світу у хевівейті британець Тайсон Ф'юрі приняв рішення повернутися у бокс.
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