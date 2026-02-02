Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон висловився в інтерв’ю Talk SPORT про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Енді Руїса (35-2, 22 KO):

Знаєте, я не думаю, що бій з Руїсом буде легко виграти. У нього швидкі руки. Хоча він і не виглядає відповідно, я думаю, що він завдасть Усику клопоту. Він жорсткий.

Його апетит змінився, як тільки він отримав гроші за бій з AJ; от і все, у нього голова пішла обертом. Але зараз він достатньо багатий, щоб звикнути до цього, тож, сподіваюся, його жага повернулася. Він небезпечна хлопак.