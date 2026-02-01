Усик зізнався, чи готовий втретє побитися з Ф’юрі
Українець не проти знову розділити ринг з «Циганським королем»
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Чемпіон світу за версіями WBC/WBA/IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) в інтерв’ю Seconds Out оцінив ймовірність проведення третього поєдинку з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO):
Бій з Тайсоном Ф'юрі? Так, я хочу побитися з ним. Жодних проблем щодо цього. Велика Британія, Саудівська Аравія, США – не має значення, де битися.
Усик розповів, на які жертви йде заради успіху у боксі.
