Нідерландський боксер відреагував на бажання Туркі Аль аш-Шейха організувати бій з Усиком
Ріко Верховен готовий зустрітися з українцем
20 хвилин тому
Суперважковаговик Ріко Верховен (1-0, 1 КО) відреагував у соціальній мережі X на публікацію Туркі Аль аш-Шейха. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг раніше заявив, що хотів би побачити бій нідерландця з українським чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
Це виклик, якого я чекав… . 1 раунд боксу / 1 раунд кікбоксингу. Подивимося, чи зможемо дійти до першого поєдинку
Усик зізнався, чи готовий втретє побитися з Ф’юрі.
