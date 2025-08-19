Колишній чемпіон UFC проведе поєдинок з Вайлдером
Зірка ММА вже почав готуватися до бою
42 хвилини тому
Колишній чемпіон UFC у важкому дивізіоні камерунець Френсіс Нганну (0-2, Бокс) поділився планами на наступний поєдинок.
Ти згадав бій з Деонтеєм Вайлдером. Це дуже цікаво. Чи є це тим, що ти зараз активно переслідуєш?
«Так, звісно».
Чи були вже якісь переговори між тобою та його командою?
«Ми ще особисто не контактували, але це відбудеться скоро».
Скоро поговорите з ними?
«Так, ми ще деякі речі узгоджуємо. Але я продовжую тренуватися. Я у тренувальному процесі».
Чи був би це твій пріоритетний вибір зараз? Якщо у тебе була б можливість обрати будь-що, бій номер один – це був би Деонтей Вайлдер у боксерському поєдинку?
«Я б так сказав. Оскільки бій із Джоном Джонсом зірвався, я не можу бути його частиною».
Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що не можеш бути його частиною?
«Ні, я не кажу, що не можу бути його частиною. Я кажу, що він не може бути моїм головним вибором».
Зрозуміло. Добре, тоді серед тих, що доступні?
«Так».
Нганну останній бій провів у PFL у жовтні минулого року, достроково здолавши Ренана Феррейру.
У професійному боксі Френсіс провів 2 поєдинки – програв Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа.
Раніше Нганну відповів, чи повернеться він в UFC.