Володимир Кириченко

Колишній чемпіон UFC у важкому дивізіоні камерунець Френсіс Нганну (0-2, Бокс) поділився планами на наступний поєдинок.

Ти згадав бій з Деонтеєм Вайлдером. Це дуже цікаво. Чи є це тим, що ти зараз активно переслідуєш?

«Так, звісно».

Чи були вже якісь переговори між тобою та його командою?

«Ми ще особисто не контактували, але це відбудеться скоро».

Скоро поговорите з ними?

«Так, ми ще деякі речі узгоджуємо. Але я продовжую тренуватися. Я у тренувальному процесі».

Чи був би це твій пріоритетний вибір зараз? Якщо у тебе була б можливість обрати будь-що, бій номер один – це був би Деонтей Вайлдер у боксерському поєдинку?

«Я б так сказав. Оскільки бій із Джоном Джонсом зірвався, я не можу бути його частиною».

Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що не можеш бути його частиною?

«Ні, я не кажу, що не можу бути його частиною. Я кажу, що він не може бути моїм головним вибором».

Зрозуміло. Добре, тоді серед тих, що доступні?

«Так».

Francis Ngannou's top choice for his next fight is Deontay Wilder:



"We haven't engaged personally, but it's gonna be soon.



We are setting some things up... I'm training." pic.twitter.com/Utwzc6yYLt — Ariel Helwani (@arielhelwani) August 18, 2025

Нганну останній бій провів у PFL у жовтні минулого року, достроково здолавши Ренана Феррейру.

У професійному боксі Френсіс провів 2 поєдинки – програв Тайсону Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

