Олег Гончар

Колишній менеджер братів Кличків Берндт Бенте оцінив спадщину абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Усик, безперечно, входить до десятки найкращих на всі часи. Я ставлю його на сьоме місце». Берндт Бендте

Бендте заявив, що досягнення, навички та менталітет Усика закріпили його серед легенд. Берндт вважає, що українцю варто завершити кар’єру на піку, як це зробили Роккі Марчіано, Леннокс Льюїс та Віталій Кличко, щоб залишити вічну спадщину.

Топ-7 надважковаговиків світу:

Мохаммед Алі Джо Луїс Леннокс Льюїс Роккі Марчіано Джордж Форман Евандер Холіфілд Олександр Усик

