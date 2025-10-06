Колишній менеджер братів Кличків назвав місце Усика в Топ-10 хевівейту
Бенте радить українцю завершити кар’єру
21 хвилину тому
Колишній менеджер братів Кличків Берндт Бенте оцінив спадщину абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).
«Усик, безперечно, входить до десятки найкращих на всі часи. Я ставлю його на сьоме місце».
Бендте заявив, що досягнення, навички та менталітет Усика закріпили його серед легенд. Берндт вважає, що українцю варто завершити кар’єру на піку, як це зробили Роккі Марчіано, Леннокс Льюїс та Віталій Кличко, щоб залишити вічну спадщину.
Топ-7 надважковаговиків світу:
Мохаммед Алі
Джо Луїс
Леннокс Льюїс
Роккі Марчіано
Джордж Форман
Евандер Холіфілд
Олександр Усик
