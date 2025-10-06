Бріггс без сумнівів визначився з переможцем поєдинку праймових Усика та Майка Тайсона
У цьому протистоянні Шеннон вірить у співвітчизника
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс в інтерв’ю Mail Sport Boxing висловився про потенційне протистояння Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Майка Тайсона у своїх найкращих кондиціях:
Я бачу перемогу Майка Тайсона.
Нагадаємо, що «Залізний Майк» повернеться на ринг у 2026 році у поєдинку з Флойдом Мейвезером. Абсолютний чемпіон також повернеться до боїв не раніше наступного року через пошкодження.