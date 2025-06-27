Олег Шумейко

Колишній чемпіон світу Джордж Гроувз поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Я хочу почути ваш прогноз на реванш Усика та Дюбуа.

Зараз я не впевнений щодо поєдинку Усик – Дюбуа.

Дюбуа зараз інший, порівняно з тим, кого ми бачили кілька років тому, коли він зустрічався з Усиком у першому поєдинку?

Так, Дюбуа інший. Він пройшов довгий шлях. Зараз він більш впевнений у собі, став більш товстошкірим у цьому спорті, отримав досвід великих шоу, і він мав цей бій з Джошуа, де він був чемпіоном світу і виходив на ринг другим. Я маю на увазі, він не був фаворитом, але вийшов та виконав роботу. Це дало йому велику впевненість.

І зараз усі речі відбуваються з Усиком. Його менеджер пішов на пенсію, його найкращий приятель Ломаченко завершив кар'єру. Усі навколо нього, здається, зав'язують, заспокоюються, осідають, фінішують. Чи той у нього настрій, і якщо так, то чи буде це трохи небезпечніше для нього? Або, можливо, йому порадили зав'язувати, а він сказав: Ви можете зав'язувати, але я продовжу. Так що я думаю, що кожен раз, коли Усик буде боксувати, може бути найкращий час перемогти його.

Час – це все.

Так, час – це все. Після двох поєдинків з Ф'юрі ти не станеш бійцем краще. Він отримав більше досвіду, але бої були важкими, чи не так? У його віці такі тяжкі бої, мабуть, залишають частинку тебе в рингу. Дюбуа може перемогти його.

Все про поєдинок Усик – Дюбуа II.