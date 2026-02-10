Британський тренер Шейн Макгіган висловився про потенційний поєдинок Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO). Колишнього наставника «Динаміта» цитує vringe.com:

Даніель багато чому навчився у боях з Усиком. Він навчався і на перемогах, і на поразках. Багато бійців дорослішають, набираються досвіду трохи згодом. Буває, що молодий боєць проводить величезну кількість поєдинків, але практично нічого не вчиться. Але це історія Дюбуа. Той досвід, який він отримав у боях з Міллером та Лереною, дуже важливий. Не забуваємо навіть про битву з Джошуа. Тобто хлопець добре знає, як виглядає великий бокс.

У Даніеля набагато більше досвіду, ніж у Вордлі. Тому вважаю, що для нього це класний поєдинок. Вони обидва чуваки, що міцно б'ють. Саме у цьому поєдинку найважливішим чинником буде те, хто їх виявиться дисциплінованішим. Вважаю, що для Дюбуа це дуже виграшний бій.