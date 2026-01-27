Дюбуа готується повернути свій пояс у надважкій вазі
Британський боксер поділився планами на наступний поєдинок
34 хвилини тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) поділився планами щодо повернення на ринг та розповів про можливі терміни наступного поєдинку. Слова наводить talkSPORT Boxing.
Боксер зазначив, що його команда вже обговорює варіанти проведення бою навесні, але конкретного суперника поки не визначено.
Сподіваюся, що це буде скоро, можливо, через кілька місяців. Ми говорили про бій, можливо, у квітні чи десь так. Тож я просто чекаю, обмірковую, трохи зважую все. Поки зарано називати суперника, але ми працюємо над цим. Що стосується Фабіо Вордлі — так, однозначно. Я зроблю все можливе, щоб дістатися до нього та повернути свій пояс. Він зараз тимчасово його має, а я хочу повернути свій титул, і чого б це мені не коштувало — я його поверну.
Воррен планує організувати бій Дюбуа — Чжан Чжилей.