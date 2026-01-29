Дюбуа повернувся до тренера, під керівництвом якого двічі програвав Усику
Даніель вирішив відновити співпрацю з Доном Чарльзом
44 хвилини тому
Колишній чемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO) знову провів зміни у тренерському штабі. Британець вирішив повернутися до свого колишнього наставника Дона Чарльза, з яким розійшовся після другої поразки від Олександра Усика (24-0, 15 KO). «Динаміт» прояснив своє рішення. Нокаутера цитує vringe.com:
Провели домашню раду. Вирішили повернутись. Адже всі мої найкращі перформанси були саме з Доном. Він добре знає мене. Отже, найбільше сенсу було у вирішенні відновити співпрацю. Думаю, що просто тоді обом сторонам потрібно було взяти час на роздуми. Це було поспішне та необдумане рішення. Дуже радий, що ми знову разом. Тому що саме він – той тренер, який мені потрібен.
