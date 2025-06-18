Транслятор реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) DAZN у своїх соцмережах підготував візитівку для українця, у якій розповів, у чому магія чемпіона світу за версіями WBO/WBA/WBC:

Через це Усик є магом боксу. 350 поєдинків в аматорах, золото Олімпійських ігор, абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях. Українець довів, що розмір не має значення, коли ти протистоїш кращому боксеру.

За рахунок чого Усик переміг майже кожного, з ким бився за останні 2 десятиліття? Контроль. Усик опанував навичку, як контролювати кожен аспект бою. Його стійка шульги не дає змоги супернику розслабитися. Його дальність, вміння забирати раунди, працювати по корпусу та обвиватися навколо опонента дають змогу задавати ходу поєдинку. Його робота на ногах змушує опонентів танцювати за правилами Усика. З швидшими ногами та елітним IQ він може розриватися дистанцію та уникати ударів, роблячи цю нічку в офісі вкрай важкою для кожного опонента.