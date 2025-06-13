Відомий американський тренер Роберт Гарсія підбив підсумки кар’єри Василя Ломаченка. Наставника цитує vringe.com:

Його перевага над іншими – це один з природних талантів. Важко буде знайти ще одного Ломаченка. Такі бійці з таким талантом, з такою роботою ніг, з такою швидкістю і з пристойною міццю з'являються дуже рідко. Це нелегко. Гадаю, Ломаченко мав чудову кар'єру. Він пройшов через дві Олімпіади, а потім перейшов до профі. Ось чому його кар'єра не була такою довгою — він перейшов у профі в пізньому віці і не міг досягти більшого. Він і так багато досяг, виключаючи звання абсолютного чемпіона. Гадаю, він став суперзіркою, легендою. У багатьох молодих бійців він найулюбленіший боєць в історії боксу, бо він такий талановитий. Також він дуже дисциплінований, дуже зрілий, коли справа стосується кар'єри, дуже самовідданий.

Коли він перейшов у професіонали, він почав тренуватися у моїй залі в Окснарді. І ми бачили, що він з себе уявляє. Було чудово спостерігати за його кар'єрою і завершити кар'єру в цей момент – я вважаю, це ідеально, бо він не буде одним з цих чемпіонів, які закінчують програшами багатьом хлопцям. Він завершив кар'єру, коли настав час, і я аплодую цьому, тому що це рішення, яке мало хто може ухвалити. Адже для нього все ще є великі гонорари, а він вирішив піти чемпіоном. У мене до нього лише почуття поваги.