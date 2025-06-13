У росії з сумом відреагували на завершення кар’єри Ломаченка
сєлімов вважає рішення Ломи вірним
36 хвилин тому
Фото: Sky Sports
Єдиний кривдник Василя Ломаченка в аматорах альберт сєлімов висловився про завершення кар’єри Ломи. Слова бійця наводить fightnews.info:
Можна сказати, що стало трохи сумно. Коли Ломаченко перемагав, був на зоряному піку, про мене також пам'ятали. А так зірка пішла, легенда пішла.
Я гадаю, правильно зробив. Скільки йому? 37 років? Він уже 20 років оре і серйозно оре, весь час режим, дисципліна. У нього багато перемог вкрали також. Успіхів йому, а так було сумно.
Колишній чемпіон вважає, що до Ломи виявили неповагу.
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