Єдиний кривдник Василя Ломаченка в аматорах альберт сєлімов висловився про завершення кар’єри Ломи. Слова бійця наводить fightnews.info:

Можна сказати, що стало трохи сумно. Коли Ломаченко перемагав, був на зоряному піку, про мене також пам'ятали. А так зірка пішла, легенда пішла.

Я гадаю, правильно зробив. Скільки йому? 37 років? Він уже 20 років оре і серйозно оре, весь час режим, дисципліна. У нього багато перемог вкрали також. Успіхів йому, а так було сумно.