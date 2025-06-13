Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Лоуренс Околі (21-1, 16 КО) поділився думкою щодо майбутнього поєдинку британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) проти свого співвітчизника та експретендента на титул Ділліана Вайта (31-3, 21 КО).

Околі вірить, що Ітаума здобуде дострокову перемогу в цьому протистоянні. Цитує Лоуренса secondsout.com.

«Мозес іде на чудовій серії, по хорошій траєкторії. Тож якщо вони поб'ються, то я думаю, що Ітаума швидко нокаутує Вайта. Тому я бажаю йому удачі».

Нагадаємо, що поєдинок Ітауми проти Вайта відбудеться 16 серпня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.