Усик вперше прокоментував бій із Верховеном у Єгипті
Українець назвав поєдинок у Гізі «культовою ніччю»
близько 4 годин тому
Олександр Усик
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував майбутній поєдинок проти Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня біля пірамід у Гізі.
Український боксер опублікував короткий анонс у соцмережах, звернувшись до вболівальників.
«На вас чекає культова ніч у пірамідах Гізи в Єгипті! Скоро».
Таким чином Усик підтвердив підготовку до події, що пройде на історичній локації.
Бій запланований на 23 травня, трансляцію здійснюватиме DAZN. Для Усика це стане першим виступом після перемоги над Даніелем Дюбуа.