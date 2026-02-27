Олег Гончар

Чемпіон Glory в кікбоксингу Ріко Верховен висловився щодо поєдинку проти чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Нідерландський кікбоксер заявив, що після дванадцяти років у статусі чемпіона світу в надважкій вазі за правилами кікбоксингу шукав новий виклик. За його словами, тривале перебування на вершині лише посилило мотивацію, а не зменшило її.

Верховен підкреслив, що Усик є абсолютним чемпіоном у боксі, і саме протистояння на такому рівні його приваблює. Він охарактеризував майбутній бій як зустріч найкращих у своїх видах спорту.

«Дванадцять років я утримував статус абсолютного чемпіона світу з кікбоксингу в надважкій вазі й реалізував усі поставлені цілі. Та роки на вершині не притупили амбіцій — навпаки, лише розпалили їх. Комфорт мене не цікавив, тому я почав шукати максимально складний виклик в іншому виді спорту. Усик — абсолютний чемпіон світу з боксу. Саме такі протистояння мене надихають. Абсолютний проти абсолютного. Найсильніший проти найсильнішого». Ріко Верховен

Нагадаємо, бій запланований на 23 травня в Гізі, Єгипет.