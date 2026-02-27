Верховен про бій з Усиком: «Абсолютний проти абсолютного — саме такі виклики мене мотивують»
Нідерландець прокоментував бій з Усиком, що відбудеться 23 травня
близько 3 годин тому
Чемпіон Glory в кікбоксингу Ріко Верховен висловився щодо поєдинку проти чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександра Усика.
Нідерландський кікбоксер заявив, що після дванадцяти років у статусі чемпіона світу в надважкій вазі за правилами кікбоксингу шукав новий виклик. За його словами, тривале перебування на вершині лише посилило мотивацію, а не зменшило її.
Верховен підкреслив, що Усик є абсолютним чемпіоном у боксі, і саме протистояння на такому рівні його приваблює. Він охарактеризував майбутній бій як зустріч найкращих у своїх видах спорту.
«Дванадцять років я утримував статус абсолютного чемпіона світу з кікбоксингу в надважкій вазі й реалізував усі поставлені цілі. Та роки на вершині не притупили амбіцій — навпаки, лише розпалили їх. Комфорт мене не цікавив, тому я почав шукати максимально складний виклик в іншому виді спорту.
Усик — абсолютний чемпіон світу з боксу. Саме такі протистояння мене надихають. Абсолютний проти абсолютного. Найсильніший проти найсильнішого».
Нагадаємо, бій запланований на 23 травня в Гізі, Єгипет.