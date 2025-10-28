Красюк: «Джозеф Паркер скоро стане чемпіоном»
Колишній промоутер Усика вірить у новозеландця попри поразку
15 хвилин тому
Джозеф Паркер
Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк упевнений, що Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) найближчим часом стане чемпіоном світу. Про це він заявив в інтерв’ю Boxing King Media.
«Я думаю, що Паркер в оптимальній формі, і я впевнений, що ми побачимо Паркера чемпіоном світу найближчим часом».
Заява пролунала після поразки Паркера від 30-річного Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), який зупинив 33-річного новозеландця в 11-му раунді.