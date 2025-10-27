Новозеландський боксер, колишній чемпіон світу Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) прокоментував свою поразку у поєдинку проти британця Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), який відбувся 25 жовтня в Лондоні. Слова наводить BoxingScene.

Він справді сильний чоловік. Як я казав до бою, Фабіо був упевнений у собі, вірив у власні сили й показав, що він справжній воїн. Тому можу лише привітати його й побажати успіхів у майбутньому. Сподіваюся, ми проведемо реванш — я цього хочу.

Програвати завжди неприємно. Не буду прикидатися, що радий, але життя триває. Хочу віддати належне Фабіо — він переміг чесно і заслужено, і тепер заслуговує на ще більші бо