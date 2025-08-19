Усик отримав від WBO відтермінування для переговорів щодо бою з Паркером
Одна з причин – виснажливі бої українця
близько 1 години тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Всесвітня боксерська організація (WBO) надала відтермінування абсолютному чемпіону у надважкому дивізіоні українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО) щодо проведення переговорів про організацію бою проти тимчасового чемпіона WBO новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Про це повідомляє Sky Sports.
Підставою такого рішення став запит 38-річного українця, який посилався на травму спини. Ще однією причиною називали виснажливі бої Усика, які далися взнаки.
Нагадаємо, Олександр у липні цього року нокаутував Даніеля Дюбуа, Джозеф у лютому зупинив Мартіна Баколе.
Наприкінці липня WBO санкціонувала бій між Усиком і Паркером. Олександр подав запит з проханням відтермінувати перемовини.