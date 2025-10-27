Олег Гончар

Промоутер Олександр Красюк поділився новинами про колишнього чемпіона світу в легкій вазі Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).

В інтерв’ю Boxing King Media Красюк повідомив, що українець повністю одужав після травми плеча, отриманої під час поразки в США в лютому 2025 році.

«Денис переніс операцію на плечі. Зараз він на 100% одужав. Ми співпрацюємо з Queensberry, тож сподіваюся, що наступного року у нас буде щось цікаве для нього». Олександр Красюк

Берінчик раніше висловлював бажання провести бій у Лондоні та кулачні поєдинки.

