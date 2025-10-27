Красюк розповів про плани на Дениса Берінчика в 2026 році
Промоутер розповів про стан ексчемпіона та плани на 2026 рік
близько 1 години тому
Промоутер Олександр Красюк поділився новинами про колишнього чемпіона світу в легкій вазі Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).
В інтерв’ю Boxing King Media Красюк повідомив, що українець повністю одужав після травми плеча, отриманої під час поразки в США в лютому 2025 році.
«Денис переніс операцію на плечі. Зараз він на 100% одужав. Ми співпрацюємо з Queensberry, тож сподіваюся, що наступного року у нас буде щось цікаве для нього».
Берінчик раніше висловлював бажання провести бій у Лондоні та кулачні поєдинки.
