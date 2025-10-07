Володимир Кириченко

Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) Олександр Красюк для Sport.ua поділився своїми думками про те, хто стане лідером хевівейту після того, як українець повісить рукавички на цвях.

За словами Красюка, він бачить наступним королем суперважкої ваги британця Мозеса Ітауму.

«Пам'ятаю, як вперше зустрів Ітауму в Ер-Ріяді перед поєдинком Ф'юрі та Нганну. Тоді сказав йому, що він – майбутній король дивізіону після того, як Усик і Ф'юрі підуть на пенсію».

